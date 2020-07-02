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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148 artarak 11 bin 106'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 02.07.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 148 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 652 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 106'ya, vaka sayısının da 232 bin 863'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 97'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 194 bin 98 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 719 bin 451 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, tüm eyaletlerde hastaneye yatırılan hasta sayısının arttığını sözlerine ekledi.

Tahran Korona ile Mücadele Merkezi Başkanı Ali Rıza Zali ise başkent Tahran'da bir günde 520 kişinin hastaneye yatırıldığını belirtti.

Zali, başkentte yatırılan hasta sayısının son 24 saatte yüzde 7,9 artığını ifade etti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

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