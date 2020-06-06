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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 06.06.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 209'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 209'a ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 269 artarak 169 bin 425'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 578'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 130 bin 308 kişinin, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 60 bin 126 Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Cihanpur, ülkenin güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin kırmızı bölge ilan edildiğini, Hürmüzgan ve Kirmanşah eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu aktardı. 

Cihanpur, son 24 saatte 15 eyalette Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise birer kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşmüştü. Yasakların kalkmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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