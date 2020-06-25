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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

Muhammet Kurşun   | 25.06.2020
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Téhéran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.


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