Kıgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Kovid-19 testi negatif çıktı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Kıgızistan
Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıktığını, kendisinin karantinada olduğunu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiğini açıkladı.
Stamaliyeva, Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ve bir korumanın ikinci testinin de pozitif olduğunu, bu kişilerin hastalık belirtileri bulunmadığı için 14 günlük ev karantinasında gözetim altında tutulacaklarını kaydetti.
Sözcü Stamaliyeva, heyetteki diğer üyelerin de test sonuçlarının negatif çıktığını ve tecritte olduklarını söyledi.
Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için 23 Haziran'da Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almış, dün gece ülkesine dönmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.