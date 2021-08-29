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Dünya

İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı taşıyan bir araca saldıran hırsızların 300 doz aşıyı çaldığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 29.08.2021
İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı

Ankara

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 aşılarını taşıyan bir araç, Yaftabad bölgesindeki Sağlık Bakanlığının deposundan ayrılmasının ardından saldırıya uğradı.

Araç sürücüsünü darbeden saldırganlar, 300 doz Kovid-19 aşısını çaldı.

Aşıların çalındığına dair haberler, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi ve Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kiyanuş Cihanpur tarafından da doğrulandı.

Emniyet Müdürü Rahimi, hırsızların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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