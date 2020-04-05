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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 100 yaşındaki yeni tip koronavirüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 05.04.2020
İran'da koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İstanbul

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum Furkani Hastanesinde yaklaşık bir hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sosyal medyada görüntüleri yer alan yaşlı adam, sağlık görevlileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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