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Dünya

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da koronavirüsü bulaşan kişi sayısı 43'e çıkarken ölü sayısı da 8' yükseldi

Muhammet Kurşun   | 23.02.2020
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Tahran

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.

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