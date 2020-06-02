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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak, 7 bin 942'ye yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 02.06.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye yükseldi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 942'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 565'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 123 bin 77 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Cihanpur, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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