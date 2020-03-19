Euro
7.04
Dolar
6.54
BIST 100
85,164.42
Altın
1,476.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda değerlendirmelerde bulunuyor
logo
Dünya

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1284'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.03.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1284'e yükseldi

Istanbul

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti
Esed rejiminin alıkoyduğu on binlerce kişi Kovid-19'dan etkilenebilir
TBB'den emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklama
Uzman doktorun koronavirüs açıklamasının sosyal medyada yer almasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Benzer haberler

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek

Lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz

BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek
Prof. Dr. Yorulmaz: En büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasıdır

Prof. Dr. Yorulmaz: En büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasıdır