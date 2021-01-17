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Dünya

İran'da hava kirliliği yılda 40 binden fazla can alıyor

İran'da 41 bin 700'den fazla kişinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını erken kaybettiği bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 17.01.2021
İran'da hava kirliliği yılda 40 binden fazla can alıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkenin resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, hava kirliliği kaynaklı hastalıkların neden olduğu ölüm oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahsuni, "İran'da PM 2.5 mikron hava kirliliği, yılda 41 bin 700 kişinin erken ölümüne neden oluyor." dedi.

Hava kirliliğinin kalp, damar ve sinir hastalıklarını tetiklediğini dile getiren Şahsuni, ülkedeki hava kirliliği oranının küresel ortalamanın 3,8 kat üstünde olduğunu belirtti.

Şahsuni, Dünya Bankasının 2018 verilerine göre, başkent Tahran'daki partikül kirleticilerin (PM2.5) sağlık maliyetlerinin yıllık 2,6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Nüfus yoğunluğu ve egzoz gazları hava kirliliğini artıran etkenler arasında

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

    Hafta sonu Tahran'da hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

    Dünya Sağlık Örgütüne göre metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır kabul edilirken, buna PM2.5 sınırı deniyor. 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

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