Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Batı Afganistan bölgesine hizmet veren yegane ihtisas hastanesi olan Herat Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi donanım desteğinde bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.01.2021
TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

Afganistan

Malzemenin teslimi için düzenlenen törende konuşan Herat Vali Yardımcısı Nur Ahmed Haydari, TİKA'nın çeşitli sahalarda projeler icra etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk ve Afgan halklarının dostluğunu pekiştirdiğini söyledi.

Haydari, 110 personele ve 100 yatak kapasitesine sahip hastanede günlük 250 civarında yenidoğan ve çocuk hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Teknik donanım ve tıbbi malzeme eksikliğinin verimli ve etkili hizmet verilmesine engel olduğunu ifade eden Haydari, TİKA tarafından yapılan yardımla hastanenin sorununun giderildiğini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti
Valilik ve kaymakamlıklarca Kovid-19 tedbirlerine yönelik 37,5 milyon denetim yapıldı
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor
İngiliz ekonomisi salgından derin yara aldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti

Benzer haberler

TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

ABD Savunma Bakan Vekili Miller: ABD'nin Irak ve Afganistan'daki asker sayıları 2 bin 500'e indirildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: ABD, Taliban’a fazla imtiyaz tanıyarak yanlış yaptı

ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım
TİKA, Tunus'taki bir hastaneye mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti

TİKA, Tunus'taki bir hastaneye mobil hemodiyaliz ünitesi hibe etti
TİKA’dan KKTC'de trafik güvenliğine katkı

TİKA’dan KKTC'de trafik güvenliğine katkı