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Dünya

İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, Huzistan eyaletinde benzin zammı protestolarıyla ilgili 79 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 02.12.2019
İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İran medyasına göre, İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gösterilerde kamu ve özel mülklere yönelik saldırılarda bulunan 79 kişi, beraberlerindeki çeşitli marka silah ve mühimmatlarla gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkede eğitim gördükleri iddia edildi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Olaylarla ilgili henüz İran makamları tarafından "ölü, yaralı ve gözaltılar" hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü duyurdu.

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