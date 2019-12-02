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Dünya

Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakı konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Mustafa Deveci   | 02.12.2019
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakı konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Aşkelon kentine yaptığı ziyarette basın mensuplarına konuşan Netanyahu, Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliği için "önemli konuları" ele aldıklarını dile getirdi.

Trump ile İran başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini ifade eden Netanyahu, "Ürdün Vadisi'nin İsrail'in doğu sınırı olarak tanınması yönündeki tarihi fırsatı ve ABD ile İsrail arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı da görüştük." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin "İran tehdidini" görüştüğü belirtilirken, İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhakı konusunun gündeme geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu 17 Eylül'de yapılan erken seçim öncesi, yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.





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