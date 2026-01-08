Dolar
Dünya

İran'da gösteriler 12. gününde çeşitli kentlerde devam ediyor

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler, 12'nci gününde sürüyor. Kirmanşah'taki gösterilerde 2 asker hayatını kaybederken ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu öne sürüldü.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İran'da gösteriler 12. gününde çeşitli kentlerde devam ediyor

İstanbul

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah'ta sokaklarda rejim karşıtı gösteriler yapıldı.

Gürgan kentindeki valilik binası ateşe verilirken, Tahran'da Settar Han Köprüsü civarında göstericilerin polis araçlarını ateşe verdikleri görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bazı bölgelerde gösterilere müdahale eden emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandıkları, bazı noktalarda eylemcilere ateş edildiği öne sürüldü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah'daki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 2 asker hayatını kaybetti ve Kazvin kentindeki gösterilerde de Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 1 milis gücü (Besiç) üyesi, eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandı.

İran'da internet kesintisi iddiası

Öte yandan İran'da ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu iddia edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamalar gözlemlendiğini duyurdu.

Küresel ölçekte internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare'in paylaştığı analitik verilerin de İran'daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığına işaret ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkenin internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına düşerken, ani ve kısa süreli gerilemeler kaydedildi.

Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı istikrarsızlığı ve hizmet kalitesinde düşüş yaşandığını belirtirken, sorunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı ifade edildi.

İranlı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak’ta yayımladığı raporda, 4’ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini belirtmişti.

