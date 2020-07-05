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Dünya, Koronavirüs

İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Muhammet Kurşun   | 05.07.2020
İran'da en yüksek günlük Kovid-19 ölü sayısı kaydedildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami /AA

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

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