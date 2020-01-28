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Dünya

İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 28.01.2020
İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı

İstanbul

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Fars eyaleti Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan dünkü depremde 33 kişinin yaralandığını söyledi.

Muradiyan, yaralılardan 2'sinin hastanede diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiğini aktardı.

İran Kriz Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bahtiyari ise Şiraz'a bağlı 37 köyde bulunan yapılarda hasar oluştuğunu belirtti.

Bahtiyari, "Deprem nedeniyle 37 köyde hasar oluştu. En çok zarar Kemerabad Armendi köyünde meydana geldi." dedi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 16.58'de merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

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