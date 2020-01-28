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Dünya

Katar Başbakanı istifa etti

Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Abdullah bin Nasır'ın istifasını kabul ederek, yerine Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi atadı.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 28.01.2020
Katar Başbakanı istifa etti

Doha

Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, istifa etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.

Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.


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