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Dünya

Türk STK'lerin yardımları Nijerya ile bağları yeniden onarıyor

Hayra Vesile Derneği gönüllüsü Ceylan, Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının Nijerya ile kopmuş bağları, yıkılmış köprüleri yeniden dirilttiğini söyledi.

Gökhan Kavak   | 28.01.2020
Türk STK'lerin yardımları Nijerya ile bağları yeniden onarıyor Fotoğraf: Gökhan Kavak /AA

Kano

Türkiye'de avukatlık yapan sivil toplum kuruluşu (STK) gönüllüsü Ali Ceylan, AA muhabirine, derneğin yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ceylan, "Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, Nijerya ile kopmuş tarihi ve kültürel bağları, yıkılmış köprüleri yeniden diriltiyor. Bizim bundan sonraki süreçte, bu insanlarla yakınlaşmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın en büyük eyaletlerinden Kano'da farklı zamanlarda eğitim ve insani yardım çalışmaları yürüttüklerini anlatan Ceylan, "Bugün de 2 bin nüfusu Kuri köyündeyiz, buradaki su kuyusu da yardımlardan bir tanesi." dedi.

"Nijerya'da eğitim ciddi bir problem"

Açılan su kuyularıyla bölge halkının su ihtiyacını karşılamanın yanında kız çocuklarının da su bulma derdini sonlandırdıklarını vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"Nijerya'da eğitim ciddi bir problem. Kız çocukları zamanının çoğunu su taşımakta harcıyor. Artık kız çocukları kalan zamanlarında okula giderek eğitimlerine devam edebilecek. İnşallah bu su kuyusundan köylüler, en az 20 sene faydalanabilecek. Bundan sonra çocukların eğitim almasıyla köyün uzun vadede kalkınmasına vesile olacak."

Ceylan, su kuyularının yaklaşık 50 metre derinlikte açıldığını belirterek, "Bu su kuyularını profesyonel ekiplerin desteğiyle ve sondaj yöntemiyle açıyoruz. Bu yöntemle su, direkt yer altı kaynağından en temiz şekilde elde edilebiliyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yapılan yardımlar kapsamında, yaklaşık 600 öğrencinin eğitim aldığı bir okulda çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

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