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Dünya

İran'da Azerbaycan Türkü 2 aktivist 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

İran'da Azerbaycan Türkü aktivistlerden Meysem Culani ve Ali Hayırcu "Kargaşa çıkararak kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 8 ay hapis ve 40 kırbaç cezasına çarptırıldı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 13.01.2021
İran'da Azerbaycan Türkü 2 aktivist 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Erdebil Devrim Mahkemesi Culani ve Ali Hayırcu hakkında ayrı ayrı 4'er ay hapis ve 20'şer kırbaç cezası verdi. 

İran'da Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için girişilen savaşta (27 Eylül 2020-10 Kasım 2020), "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destek verme" gerekçesiyle, çoğunlukla Türk kökenli vatandaşların yaşadığı Erdebil, Tebriz, Urumiye, Meşkinşehr, Reşt, Pars Abad Mogan, Culfa, Keleyber ve Zencan kentlerinde, 80'den fazla Türk aktivist gözaltına alınmıştı.

İran emniyet güçleri bazı kentlerde gösteri yapan aktivistleri gözaltına alırken bazı yerlerde de "gösteri düzenlemesi muhtemel" kişileri gözaltına almıştı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Culani ve Hayırcu, o günlerde gösteri düzenlemediği halde gözaltına alınan aktivistler arasında yer almış, şartlı tahliyeyle serbest bırakılmışlardı.

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