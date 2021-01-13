Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,554.43
Altın
1,858.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cerablus'ta hastaneye yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

Kerem Kocalar   | 13.01.2021
Cerablus'ta hastaneye yönelik canlı bomba saldırısı önlendi Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti
Johnson and Johnson'ın aşı onayı için şubatta AB'ye başvurması bekleniyor
Macaristan'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya İlaç Ajansı Genel Müdürü Çin aşısının Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini söyledi
Antalya'ya sağlık çalışanlarına yapılmak üzere 25 bin 880 Kovid-19 aşısı geldi

Benzer haberler

Cerablus'ta hastaneye yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Cerablus'ta hastaneye yönelik canlı bomba saldırısı önlendi