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Dünya

İran'da 'asılsız Kovid-19 paylaşımı' gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İran'da sosyal medyada koronavirüs salgını hakkında asılsız paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

Zeynep Biçkioğlu,Mustafa Melih Ahıshalı   | 10.05.2020
İran'da 'asılsız Kovid-19 paylaşımı' gerekçesiyle 320 kişiye gözaltı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 320 kişi gözaltına alındı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan, İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 320 kişi gözaltına alındı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 589'a, vaka sayısı 106 bin 220'ye ulaşmıştı.

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