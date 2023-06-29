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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38’de kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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