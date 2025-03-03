İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.55'de kaydedildi.
Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.