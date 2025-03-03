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Dünya

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kenti olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 09.55'de kaydedildi.

Yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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