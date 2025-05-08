Dolar
38.64
Euro
43.68
Altın
3,329.35
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
99,042.00
BIST 100
9,074.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.53'de kaydedildi.

Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi
Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos'ta yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet