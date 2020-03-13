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Dünya

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Dehluran ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 13.03.2020
İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dehluran ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 10.32'de kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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