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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 vakaları artarken, hükümetin tutumu eleştiriliyor

İngiltere eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, "İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici." dedi.

Hasan Esen,Davut Çolak   | 13.03.2020
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artarken, hükümetin tutumu eleştiriliyor Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 208 artarak 798'e yükselirken, Norveç ve Danimarka'da virüsten kaynaklanan ilk ölümler kayda geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, şimdiye kadar 32 bin 973 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Bu kişilerden 798'inin testi pozitif çıkarken, günlük vaka sayısı 208 arttı. Böylece 24 saat içinde en büyük artış kayda geçerken, 10 olan ölü sayısı ise değişmedi.

Öte yandan hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmemesi ve okulları kapatmaması tepki çekiyor.

Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kararına ilişkin, "Bence bu şaşırtıcı ve İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici." dedi.

Normalde bu 4 hafta içinde virüsün yayılmasının yavaşlatılması için gerekli ne varsa yapılması gerektiğini kaydeden Hunt, "bakımevlerine halen ziyaretçi kabul ediliyor olunmasını da şaşırtıcı bulduğunu" söyledi.

Norveç Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 620'den 864'e çıktığını ve virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Vakaların yaş ortalaması 46,2 olduğu Norveç'te tedavi esnasında 59 sağlık personeline de virüs bulaştığı belirlendi.

Danimarka Sağlık İdaresi ise vaka sayısının 111 artarak 785'e ulaştığını ve 80 yaşındaki erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Danimarka Parlamentosu, Sağlık Bakanı'na, zorunlu test, tedavi, aşı ve zorla karantinaya alma yetkisi veren bir tasarıyı kabul etti.

Öte yandan ülkede virüsün ekonomiye etkileri nedeniyle gelirleri düşen bir otel, 350 çalışanını işten çıkardı.

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