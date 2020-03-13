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Dünya, Koronavirüs

ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişiyi etkilenebilir

New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkileneceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.

Betül Yürük   | 13.03.2020
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişiyi etkilenebilir Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en kötü 4 senaryo üzerinde çalışan uzmanlar, ülkede 160 ila 214 milyon kişinin virüsü kapabileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin ölebileceğini bildirdi.

New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.

Salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ila 214 milyon kişinin koronavirüsten etkilenebileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği kaydedildi.

Salgının bu durumda aylarca hatta bir yıldan uzun sürebileceği tahmini yürütülen senaryoya göre, 2,4 milyon ila 21 milyon kişinin ise hastaneye yatmak zorunda kalabileceğine dikkati çekildi.

Uzmanlar, Çin de dahil koronavirüse dair eldeki veriler doğrultusunda ulaşılan varsayımlara göre virüsü kapan her bir kişinin çevresindeki 2 ya da 3 kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini ifade etti.

Söz konusu çalışmada ayrıca sağlık sistemi sık sık ''bozuk'' olmakla eleştirilen ABD'de, yaklaşık 925 bin yatak kapasitesi olan hastanelerin salgının büyümesi durumunda ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulunuldu.

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