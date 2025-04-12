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Dünya

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi

İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

Ahmet Dursun, Haydar Şahin  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ilk turu sona erdi

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.

İran müzakere heyetinden bir yetkili, ABD ile müzakerelerin olumlu havada yapıldığını duyurdu 

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan, İran'ın müzakere heyetinden ismi açıklanmayan bir yetkili, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin atmosferi olumlu." dedi.

Taraflar arasındaki mesaj alışverişinin halen devam ettiğini aktaran yetkili, "Henüz görüşmeler bitmiş değil ve devam ediyor olsa da müzakerelerin yarına sarkmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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