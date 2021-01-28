Euro
8.93
Dolar
7.38
BIST 100
1,467.88
Altın
1,839.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran uranyum zenginleştirme faaliyetini hızlandırıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan 1000 adet gelişmiş santrifüj makinesini 3 aydan kısa süre içinde kuracaklarını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 28.01.2021
İran uranyum zenginleştirme faaliyetini hızlandırıyor

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisini ziyaretinin sonrasında basına konuşan Kemalvendi, nükleer faaliyetler konusunda önceki yıllarla "kıyaslanamaz" şekilde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Uranyum zenginleştirme tesislerine uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan gelişmiş santrifüjler kuracaklarını açıklayan Kemalvendi, "3 aydan önce IR-2m santrifüj makinelerini yerleştirmiş olacağız. Bu makineleri aynı zamanda hem üretiyor hem de kuruyoruz." dedi.

Kemalvendi ayrıca, nükleer anlaşmada İran'a en fazla 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni verilmesine rağmen şu ana kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum ürettiklerini belirtti.

Mecliste çıkarılan nükleer yasa kapsamında 21 Şubat'a kadar yaptırımların kaldırılmaması halinde İran'ın Ek Protokol'den ayrılma kararının kesin olup olmadığının sorulması üzerine Kemalvendi, "Yasayı tam olarak uyguluyoruz. Meclis ve hükümet bu konuda karar aldı. Bu hususta hazırlıklarımız var ve bu yasayı uygulayacağız." dedi.

Mecliste hükümetin itirazlarına rağmen çıkarılan nükleer yasa

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

Hükümet, dış politikada ülkeyi zora sokacağı gerekçesiyle itiraz ettiği yasayı, Anayasayı Koruyucular Konseyinde (AKK) nihai onayı almasının ardından uygulamak zorunda kalmıştı.

Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, UAEA müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı
Kovid-19 salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti
BioNTech ve Pfizer: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD, kötü gidişatı durduramıyor

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

İran uranyum zenginleştirme faaliyetini hızlandırıyor

Blinken, İsrail ile normalleşme karşılığında Arap ülkelerine verilen vaatlerin inceleneceğini söyledi

İran'dan nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'e sert yanıt: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran'dan nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'e sert yanıt: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz
İranlı Sünni alim İsmailzehi, İranşehr'de Sünnilere ait cami inşaatının yıktırılmasına tepki gösterdi

İranlı Sünni alim İsmailzehi, İranşehr'de Sünnilere ait cami inşaatının yıktırılmasına tepki gösterdi
İran: Taliban liderleri ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı

İran: Taliban liderleri ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı