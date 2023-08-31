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Dünya

İran: Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer programının askeri eylem veya yaptırımlarla ortadan kaldırılamayacağını ve herhangi bir saldırıya "kararlı ve yıkıcı" karşılık vereceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
İran: Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz

Ankara

Al Jazeera televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, ülkesinin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonrasında nükleer anlaşmadaki taahhütlerini durdurduğuna işaret eden İslami, "Nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerimizin azaltılmasının tersine çevrilmesi, yaptırımların tamamen kaldırılması ve ABD ile diğer tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulamasına bağlıdır." dedi.

Buna bağlı nükleer tesislerde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) sunulan ek denetim imkanlarından biri olan bazı tesislerdeki güvenlik kameralarının kaldırıldığını hatırlatan İslami, nükleer anlaşmanın taraflarının anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda kameraların yeniden kurulacağını kaydetti.

İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tehditlerine de değinen İslami, "Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz. Herhangi bir saldırı 'kararlı ve yıkıcı' tepkiyle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

İslami, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı tehditlerinin "boş" olduğunu ve bunu yapacak gücünün bulunmadığını bildiğini savundu.

İran'ın nükleer enerji alanında komşularıyla yapıcı işbirliğine hazır olduğunu belirten İslami, ülkesinin nükleer programına ilişkin "siyasi kargaşa" diye adlandırdığı suçlamaların bu yıl sona erebileceğini dile getirdi.

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