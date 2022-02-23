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Dünya

İran: Nükleer görüşmeler konusunda iyimseriz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde şu ana kadar iyimser olduklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 23.02.2022
İran: Nükleer görüşmeler konusunda iyimseriz

İstanbul

Fars Haber Ajansına göre Abdullahiyan, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana'daki görüşmelerde bazı hassas ve önemli konuların Batılı tarafların gerçekçi yaklaşımıyla çözüleceğini ve tüm tarafların 2015'teki taahhütlerine döneceğini umut ettiklerini dile getiren Abdullahiyan, "Genel olarak, Viyana görüşmeleri konusunda şu ana kadar iyimseriz." dedi.

ABD'li yetkililerden doğrudan diyaloğun gerekliliğiyle ilgili birçok mesaj aldıklarını yineleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için önemli olan bu diyaloğun faydasının ve kazanımının ne olacağıdır. Şu ana kadar Amerikalılar tarafından çoğunlukla olumlu sözler ve mesajlar duyduk fakat iyi niyetlerini ortaya koyacak bir pratikte bulunmadılar."

Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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