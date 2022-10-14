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Dünya

İran Macron'un ülkedeki protestolara desteğini "şiddeti teşvik" olarak niteledi

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki protestolarla ilgili destek açıklamasını "iç işlerine müdahale" ve "şiddeti teşvik" olarak niteleyerek kınadı.

Ahmet Dursun   | 14.10.2022
İran Macron'un ülkedeki protestolara desteğini "şiddeti teşvik" olarak niteledi Fotoğraf: Diego Radames/AA

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Macron'un açıklamalarını, İran'ın "iç işlerine müdahale" ve "şiddeti teşvik" olarak niteleyerek kınayan Kenani, "Fransız hükümetinin, şiddetle mücadele eden İranlı güvenlik güçlerini kınarken Fransa'daki petrol ve gaz sektöründeki işçi grevlerini bitirmek için güç kullanacakları tehdidinde bulunmasının şaşırtıcı olduğunu" ifade etti.

Fransa'nın tutumunu "iki yüzlülük" olarak tanımlayan Kenani, "Bu durum, insan hakları iddiasında bulunan birçok Batılı hükümetin sözlüğündeki insan haklarının, siyasi hedeflere ulaşmak ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek için bir oyuncak ve araçtan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, İran'daki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesini kınayarak protestocularla dayanışma içinde olduğunu ifade etmişti.

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