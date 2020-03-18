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Dünya

İran lideri Hamaney'den 10 bin mahkuma af

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 18.03.2020
İran lideri Hamaney'den 10 bin mahkuma af

Tahran

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla recep ayı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı, recep ayı ve Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin (Bi'set) yıl dönümü dolayısıyla Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkuma af çıkarıldığını söyledi.

İsmaili, önceki kararlarda ceza indirimine gidildiği ve mahkumların cezaevinde kalmaya devam ettiğini, ancak alınan son kararla 10 bin kişinin serbest kalacağını ifade etti.

Yargı Erki Sözcüsü, bu mahkumlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gönderildiğini ve bunların bir daha cezaevine dönmeyeceklerini aktardı.

İsmaili, profesyonel suçlular ile vatandaşların yaşamını tehlikeye atan mahkumların ve daha önce affedilip tekrar suç işleyenlerin bu karar kapsamına alınmadığını kaydetti.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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