İran lideri Hamaney, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Abdullahi ile görüştü İran lideri Mücteba Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile görüştüğü belirtildi.

Abdullahi, ülke lideri Hamaney'e İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut durumu hakkında bir rapor sunarak olası saldırı durumuna karşı hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Abdullahi, Hamaney'in emirleri doğrultusunda ülkenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunacağını ifade etti, Hamaney de ​​​​​​​İran Silahlı Kuvvetleri'ne "düşmanla" mücadelenin sürdürülmesi için yeni emirler verdi.​​​​​​​