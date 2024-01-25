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Dünya

İran: Gazze'deki soykırım durursa Kızıldeniz'e güvenlik döner

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması durumunda Kızıldeniz'e güvenliğin geri döneceğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
İran: Gazze'deki soykırım durursa Kızıldeniz'e güvenlik döner

İstanbul

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, ABD merkezli ABC News'e konuyla ilgili konuştu.

Abdullahiyan, "Yemenlilerin bize söylediğine göre, Gazze'deki soykırımın derhal sona ermesi durumunda Kızıldeniz'e güvenlik geri dönecek." dedi.

Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getiren Abdullahiyan, deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Bölgede savaşın genişlediğine ve daha da yayılma riski bulunduğuna dikkati çeken İranlı Bakan, "Tüm tarafların gerilimi düşürmeye çalışması ve siyasi çözüme odaklanması gerekiyor. Bugün ABD, İsrail'e lojistik, silah, siyasi ve medya desteğini keser ve Gazze'deki soykırıma yardım etmezse Netanyahu savaşı 10 dakika sürdüremez." ifadelerini kullandı.

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