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Dünya

İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye karşı 'ortak hareket etme' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin mevcut yönetiminin tek taraflı adımlarına karşı çıkılması çağrısında bulunarak, bu politikaların diğer milletleri de tehdit etmeye başlayacağını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 01.05.2019
İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye karşı 'ortak hareket etme' çağrısı AA/Haydar Karaalp

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin mevcut yönetiminin tek taraflı adımlarına karşı çıkılması çağrısında bulunarak, bu politikaların diğer milletleri de tehdit etmeye başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Zarif, burada yaptığı konuşmada ABD'nin politikalarını eleştirdi.

ABD'nin mevcut hükümetinin tehlike uyarıları veren tek taraflı adımlarının tüm taraflarca ele alınması gerektiğini dile getiren Zarif, "Bir gücün iradesinin başka bir millet üzerinde uygulanması, er ya da geç diğer milletleri de tehdit etmeye başlayacaktır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki politikalarını eleştiren Zarif, "ortak hareket etme" çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Potansiyelimizi ve gücümüzü çok yönlü politikaların güvence altına alınması için paylaşmazsak, tek taraflı yeni ortaya çıkan düşmanca politika dalgası, tüm dünyayı etkisi altına alabilir. Bu şekilde yasal hükümetlerin yerini orman kanunlarıyla yönetilen hükümetler alır."

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