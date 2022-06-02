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Dünya

Eski Kolombiyalı uyuşturucu baronu ABD'deki hapishanede öldü

Kolombiya'da Cali kartelinin kurucularından eski uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'deki bir hapishanede hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 02.06.2022
Eski Kolombiyalı uyuşturucu baronu ABD'deki hapishanede öldü

BOGOTA

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Butner kentindeki bir federal hapishanede cezasını çeken 83 yaşındaki Rodriguez'in, kolon ve prostat olmak üzere iki ayrı kanser nedeniyle öldüğü belirtildi.

Öte yandan Kolombiya'nın Caracol Radyosuna konuşan ABD'li avukat Roy Jeffrey Kahn, ailenin başvurusu üzerine Rodriguez'in cenazesinin teslim edilmesi için sürecin başladığını bildirdi.

Eski baronun hastalığı nedeniyle tahliyesini talep eden avukatı, ABD adli makamlarından Şubat 2020'de ret cevabı almıştı.

Rodriguez, uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suçtan 2006'da, ABD'de 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

Süreç

Rodriguez, güvenlik güçlerinin operasyonuyla 1995'te Kolombiya'da yakalanmasının ardından uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan 2006'da ABD'ye iade edilmişti.

Kolombiya'da bir başka ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın, Medellin kartelini kurduğu dönemde Rodriguez ile Escobar'ın muhtelif nedenlerden dolayı birçok kez karşı karşıya geldiği biliniyor.

Kardeşiyle beraber 1970'de kurduğu Cali kartelini yöneten Rodriguez, ABD yetkililerine göre, bu ülkeye 200 ton kokai nakletti ve bu işten milyonlarca dolar kazandı.

Cali kartelinin, 1980-1990 yıllarında dünya kokain ticaretinin yüzde 80'ininden sorumlu olduğu öne sürülüyor.



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