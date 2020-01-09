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Dünya

İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.01.2020
İran Devrim Muhafızları: ABD'den daha sert bir intikam alacağız İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzelerle düzenlediği saldırı sırasında, füzelerin bazı parçaları, üssün yakınındaki Enbar eyaletinin El Bağdadi nahiyesinin kırsal alanına düşmüştü. (8.1.2020)

İstanbul

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'ın Erdistan ilçesinde konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır." dedi.

"Failler, CIA ve Mossad"

Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de, Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının "CIA ve Mossad iş birliğiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Tebriz'deki Aşura Devrim Muhafızları Kışlası'ndaki konuşmasında Safevi, "Uluslararası terör istihbarat şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış bir hesap yaparak bu cinayeti gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı.

                    

Süleymani'nin öldürülmesi ve Ayn el-Esed üssüne saldırı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

Devrim Muhafızları, Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, dün Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda ölü ve yaralı olmadığını açıklamıştı.

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