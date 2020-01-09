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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: Tahran yönetimi geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınmalı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde, bölgede gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması çağrısında bulundu, Tahran yönetiminin geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Şerife Çetin   | 09.01.2020
AB Konseyi Başkanı Michel: Tahran yönetimi geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınmalı

Brüksel

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Michel, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesiyle ilgili taziyelerini iletti.

Michel, bölgesel duruma ilişkin AB'nin gerginliği azaltmak için tüm taraflarla irtibat kurmaya hazır olduğunu aktardı.

Bölgede gerginliği artıracak girişimlerinden kaçınılması çağrısında bulunan Michel, İran nükleer anlaşmasının yıllar süren müzakereler sonrasında elde edilen büyük bir kazanç olduğunu, Tahran yönetiminin geri çevrilemeyecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Michel, AB'nin kendi vizyonu ve çıkarları olduğunu, üye ülkelerle iş birliği yaparak uluslararası bir rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de AB'nin bölgede sorumlu ve istikrar sağlayan bir rol oynadığını ifade etti.






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