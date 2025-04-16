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Dünya

İran, daha önce Umman'da olacağını açıkladığı ABD ile görüşmelerin Roma'da yapılacağını duyurdu

İran, daha önce Umman'da yapılacağını açıkladığı 19 Nisan'daki ABD ile ikinci tur dolaylı müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ahmet Dursun  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
İran, daha önce Umman'da olacağını açıkladığı ABD ile görüşmelerin Roma'da yapılacağını duyurdu

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile ikinci tur müzakereler Roma'da yapılacak.

Görüşmelere ilk turda olduğu gibi Umman'ın arabuluculuk yapmaya devam edeceği bildirildi.

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⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın önceki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti. Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.

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