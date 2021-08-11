Euro
10.16
Dolar
8.67
BIST 100
1,417.48
Altın
1,735.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkında araçlar sürüklendi.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Koronayla mücadele ülkenin en önemli meselesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni tip koronavirüsle mücadelenin ve bu salgının kontrol altına alınmasının ülkenin en önemli meselesi olduğunu söyledi.

Muhammet Kurşun   | 11.08.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Koronayla mücadele ülkenin en önemli meselesi

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde şiddeti artan Kovid-19'un kontrol altına alınabilmesi için tüm devlet yetkililerinin devrede olması ve ülkenin bütün imkanlarının kullanılması gerektiğini belirten Reisi, "Koronayla mücadele ve salgının kontrol edilmesi ülkenin en önemli meselesidir. Ülkenin tüm imkanları kullanılmazsa mevcut durumdan kurtulmamız zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla daha etkili yöntemlerle mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Reisi, şunları kaydetti:

"Hiç kimse sağlık kurallarına uymama hakkına sahip değildir. Hükümet, rejimin tüm kurumları ve silahlı kuvvetler, tüm gücüyle devreye girmeli ve öncelikleri koronayı kontrol altına almak olmalıdır."

Reisi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten aşının daha fazla ithal edilmesi için girişimlerde bulunmasını ve Sağlık Bakanlığından da genel aşılamanın hızlandırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu
İzmir'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu
Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

Benzer haberler

Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 536 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 536 kişi hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Koronayla mücadele ülkenin en önemli meselesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Koronayla mücadele ülkenin en önemli meselesi