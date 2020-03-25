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Dünya

İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı

İran, ülke genelinde 3 bin noktada 3 gün sürdüreceği tatbikatta biyolojik savunma kapasitesini değerlendirecek.

Ahmet Dursun   | 25.03.2020
İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı

Tahran

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke genelinde 3 bin noktada 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatı başlattı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu ile koordinasyon halinde ülke genelinde 3 gün sürecek biyolojik savunma tatbikatına başladı.

Kara Kuvvetleri'ne bağlı birimler tarafından ülke genelinde 3 bin noktada düzenlenen tatbikata Besic adı verilen gönüllü milislerin de katıldığı ve tatbikat süresince başkent Tahran'daki 100 noktada dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Ülkenin biyolojik savunma kapasitesinin değerlendirileceği tatbikatta halka açık noktalarda dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede halkın moralinin iyileştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede şu ana kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialar üzerine 12 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargahı kurulması yönünde talimat vermişti.

Hamaney, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargah biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullanmıştı.




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