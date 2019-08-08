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Dünya

'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

Pentagon yetkilisi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'na GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğini öne sürdü.

Ahmet Dursun   | 08.08.2019
'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

Ankara

İran'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçen yabancı gemilerin GPS sistemlerine müdahale ettiği iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi (MARAD), bazı gemilerin GPS sistemlerine müdahale edildiğine ilişkin raporlar alındığını bildirerek, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kullanan ticari gemiler için bir uyarı yayımladı.

Uyarıda ayrıca, "Körfez çevresinde tanımlanamayan bazı deniz araçlarının kendilerini ABD veya koalisyona ait savaş gemileri olarak tanıttığı" ifade edildi.

Öte yandan CNN'e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'na GPS sinyallerini kesici cihazlar yerleştirdiğini ileri sürdü.

İran'ın yerleştirdiği cihazlarla sivil uçakları ve gemi navigasyon sistemlerini bozmaya çalıştığını savunan ABD'li yetkili, İran güçlerinin, GPS sistemleri düzgün çalışamayan yabancı ticari gemi veya sivil uçakların yanlışlıkla İran sularına ya da hava sahasına girmesi halinde bunları alıkoyabilmek için bu yöntemi kullandığını öne sürdü.

Söz konusu yetkili, İran'ın ayrıca ticari gemiler tarafından kullanılan "Otomatik Tanımlama Sistemi"ne yanıltıcı bir siber müdahaleyle İran'a ait askeri deniz araçlarını ticari deniz araçları olarak gösterdiğini söyledi.

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