Euro
6.14
Dolar
5.47
BIST 100
98,538.60
Altın
1,492.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "Kadınların stadyuma girip girmemesi FIFA'yı neden ilgilendirir. Bu ısrarları hafife almayın." dedi.

Ahmet Dursun   | 08.08.2019
İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

Ankara

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi çağrılarını reddetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Başsavcı Muntazeri, başkent Tahran'daki Harezmi Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik stadyuma giriş yasağıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

Daha önce birçok kez İran'da kadın izleyicilere yönelik stadyuma giriş yasağı uygulamasının kaldırılmasını isteyen FIFA'ya tepki gösteren Muntazeri, "FIFA, kadınların stadyuma girmelerine izin verilmemesi halinde resmen İran'ı uluslararası müsabakalardan mahrum edeceğini açıklıyor. Kadınların stadyuma girip girmemesi FIFA'yı neden ilgilendirir. Bu ısrarları hafife almayın." dedi.

Muntazeri, FIFA'nın ısrarlarının ardında İran'ın düşmanlarının ülkeye kültürel nüfuz çabaları olduğunu savunarak, "Elimizdeki kesin istihbarat, düşmanların çeşitli alanlarda ve çeşitli araçlarla gençlerimize, insanlarımıza, kızlarımıza ve erkek çocuklarımıza şiddetli şekilde saldırdığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet yasağın kaldırılmasını istiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, hükümetin kadınların stadyumlara alınmasını desteklediğini belirterek, "Hükümet, kadınların stadyumlarda bulunması konusunda hemfikir. Bu konuda hiçbir yasal engel bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cüneydi, kadınların stadyumlara girişine izin verilmesi için yasama, yürütme ve yargı organlarının koordinasyon halinde karar alması gerektiğini söylemişti.

İran müsabakalardan men edilme riski taşıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın en geç 15 Temmuz'a kadar kadınların da maçlara girebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmasını talep etmişti.

Infantino, "İran, kadınların müsabakaları stadyumlarda izlemesine izin vermeli çünkü FIFA tüzüklerinde belirtilen en temel ilkeler çerçevesinde bunu sağlama sorumluluğumuz var." demişti.

İran'ın eylülde başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine kadar yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyaya damga vurdu

Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyaya damga vurdu

'İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin GPS sistemlerine müdahale etti' iddiası

İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

MHK, değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı

MHK, değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı
Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması
'Karar vermek kolay oldu'

'Karar vermek kolay oldu'