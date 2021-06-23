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Dünya

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Ahmet Dursun   | 23.06.2021
İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi oldu.

Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtildi.

Detayları açıklanmayan olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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