İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Ankara
İran devlet televizyonunun haberine göre, sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan biri başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi oldu.
Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtildi.
Detayları açıklanmayan olay hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.