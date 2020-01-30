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Dünya

ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

ABD yönetimi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine aldı.

Dildar Baykan   | 30.01.2020
ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

Washington

 ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yönetimi İran Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kurumun başkanı Salihi'ye yaptırım uyguladı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların bu yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtti.

Hazine Bakanlığının konuya ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yapması bekleniyor.



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