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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapıldı-VTR-
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Dünya

İran: ABD'nin İsrail'e desteği hukuki kovuşturmayı gerektirir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin, İsrail'e işlediği suçlara rağmen verdiği desteğin hukuki kovuşturma konusu olabileceğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İran: ABD'nin İsrail'e desteği hukuki kovuşturmayı gerektirir

İstanbul

Kenani, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye 10 aydır düzenlediği saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 binden fazla kişinin yaralandığını vurgulayan Kenani, "İsrail tarafından 15 bin çocuk öldürüldü. Buna rağmen ABD, Filistinlileri ve direniş gruplarını yüzsüzce 'terörist' olarak adlandırıyor ve 'teröristlere' karşı İsrail'i korumaya kararlı olduğunu söylüyor!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin söz konusu "saçma mantıkla" Filistin'deki soykırımı mali, silah ve siyasi destek vererek desteklediğini belirten Kenani, şunları kaydetti:

"İsrail rejimi, Batı ve özellikle de ABD'nin tam desteğiyle onlarca yıldır, Filistin halkının temel insan haklarını sistematik olarak ihlal eden ırkçı bir terör rejimidir. Bu, sadece ABD için kalıcı ve silinmez bir skandal değil, aynı zamanda hukuki kovuşturmaya konu olma potansiyeline sahip uluslararası bir sorumluluktur."

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