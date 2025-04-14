Dolar
38.04
Euro
43.22
Altın
3,213.35
ETH/USDT
1,621.00
BTC/USDT
84,707.00
BIST 100
9,423.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak

İran, ABD ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Ahmet Dursun  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 19 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
DMM, İsrail propaganda hesaplarının El-Ehli Baptist Hastanesi hakkındaki iddialarını yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 1 kişi gözaltına alındı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak

İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak

Harvard Üniversitesi, fon kesme tehdidine rağmen Trump yönetiminin taleplerine uymayacak

Trump ile El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den "sınır güvenliği" konusunda ortak çalışma vurgusu

Trump: (Rusya-Ukrayna Savaşı) Bu, Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum

Trump: (Rusya-Ukrayna Savaşı) Bu, Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum
ABD Başkanı Trump'tan "İran sorununu çözeceğim" mesajı

ABD Başkanı Trump'tan "İran sorununu çözeceğim" mesajı
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Biden ve Zelenskiy'i suçladı

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Biden ve Zelenskiy'i suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet