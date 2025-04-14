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Dünya

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ile USAID'in 2026 bütçesinin yarıya indirilmesinin planlandığı iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin, gelecek mali yıl için Dışişleri Bakanlığı ile bünyesinde bulunan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bütçesini yarı yarıya azaltmayı önerdiği öne sürüldü.

Islam Doğru  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
ABD'de Dışişleri Bakanlığı ile USAID'in 2026 bütçesinin yarıya indirilmesinin planlandığı iddiası

New York

Washington Post (WP) tarafından ele geçirilen bir iç yazışmaya göre, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, Dışişleri Bakanlığı 2026 bütçesine yönelik erken bir teklif hazırladı.

Teklife göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ve bünyesindeki USAID için 2025'te ayrılan yaklaşık 55 milyar dolar bütçenin 2026 mali yılı için 28 milyar dolara düşürülmesi önerildi.

Teklif edilen yeni bütçeye göre USAID yoluyla yapılan küresel insani yardımlarda ve sağlık fonlamalarında yüzde 55 düşüş olacağına, bunun da başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere ABD'nin desteklediği uluslararası örgütleri ciddi oranda etkileyeceğine dikkati çekildi.

İç yazışmada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının 80 bin çalışanından on binlercesini işten çıkarmayı, bakanlık içindeki bazı birimlerin kaldırılarak harcamaları kısıtlamayı, yurt dışındaki çok sayıda ABD konsolosluğunu ve tesisini kapatmayı içeren kendi küçültme planı üzerinde çalıştığına işaret edildi.

Beyaz Saray tarafından hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı içinde dolaşan 10 Nisan tarihli iç yazışma hakkında yetkililer arasında görüşmelerin devam ettiği, son hali verildikten sonra 2026 bütçe teklifi içinde bu ay sonu oylanması için Kongre'ye gönderileceği ifade edildi.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 28 Mart'ta USAID'in gerekli görülen görevlerinin Dışişleri Bakanlığına devretmesini öngören resmi sürecin başladığını açıklamıştı.

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