Euro
6.38
Dolar
5.81
BIST 100
102,401.10
Altın
1,492.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Irak'taki gösterilere 'Erbain törenleri' nedeniyle ara verildi

Irak'ın güneyinde Şii nüfusun yoğun olduğu kentlerde hükümet karşıtı gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Arif Yusuf,Gülşen Topçu   | 08.10.2019
Irak'taki gösterilere 'Erbain törenleri' nedeniyle ara verildi

Bağdat

Irak'ın Ed-Divaniyye ilinden aktivist Selim el-Cesur, AA muhabirine, kentte dün de gösterilerin devam ettiğini ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmadığını söyledi.

Cesur, göstericilerin, Erbain törenleri sona erene kadar gösterilere ara verilmesine karar verdiğini ifade etti. Cesur, "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, iş imkanlarının oluşturulması ve yolsuzluk yapanların yargılanması" yönündeki taleplerinin karşılanması için Erbain törenlerinden sonra gösterilere yeniden başlanacağını belirtti.

Es-Semava kentinden aktivist Haldun el-Ahmed de göstericilerin bugün gösterilere ara verdiğini söyledi.

Ahmed, insanların Erbain törenine katılmalarını ve güvenlik güçlerinin de görevlerini rahatlıkla yapmalarını sağlamak için bu kararı aldıklarını aktardı.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine Erbain (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Şiiler, Erbain törenlerine katılmak amacıyla her yıl Irak'ın Kerbela kentine gidiyor.

Erbain törenleri bu sene 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bağdat'ta Yeşil Bölge yeniden trafiğe açıldı

Irak'taki gösterilere 'Erbain törenleri' nedeniyle ara verildi

Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere 'sükunet' çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere 'sükunet' çağrısı
Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de